В Беларуси директор проектного института осужден за взятку 24 000 рублей. Подробности агентству «Минск-Новости» рассказали в прокуратуре Партизанского района.
С января 2017 года 58-летний житель Минска занимал должность директора одного из проектно-изыскательских институтов и являлся должностным лицом, которое выполняло организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности.
Весной 2021 года фигуранту стало известно о том, что директор частного предприятия, которое выполняло для института проектные работы, хочет зарегистрировать собственную фирму, которая будет заниматься проектированием. Руководитель поинтересовался, сможет ли новая организация выполнять заказы для института и пообещал не остаться в долгу.
Обвиняемый согласился и уже в последующем начал лоббировать интересы компании. Так, фирма неоднократно была признана победителем в конкурсных процедурах по выбору субподрядчика. Следствие установило, что директор в несколько этапов получил незаконное вознаграждение в общей сумме 24 000 рублей. Он был задержан сотрудниками Департамента финансовых расследований вблизи одного из зданий на улице Свердлова в момент передачи очередной взятки в размере 5000 рублей.
В отношении директора было заведено уголовное дело. Он полностью признал вину, добровольно уплатил в доход государства сумму, которая была получена преступным путем. Старший помощник прокурора Партизанского района Александра Камко уточнила, что на основании части 2 статьи 430 Уголовного кодекса мужчине было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 6 месяцев, а также штрафом в размере 1000 базовых величин, или 45000 рублей (в январе 2026 года одна базовая величина составляет 45 рублей).
Однако на основании части 2 статьи 77 УК суд принял решение отсрочить исполнение основного наказания в виде лишения свободы на три года и обязал фигуранта не менять место жительства без согласия органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, не выезжать по личным делам на срок более одного месяца за пределы города, периодически являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации.
