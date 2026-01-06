В Беларуси директор проектного института осужден за взятку 24 000 рублей

В отношении директора было заведено уголовное дело. Он полностью признал вину, добровольно уплатил в доход государства сумму, которая была получена преступным путем. Старший помощник прокурора Партизанского района Александра Камко уточнила, что на основании части 2 статьи 430 Уголовного кодекса мужчине было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 6 месяцев, а также штрафом в размере 1000 базовых величин, или 45000 рублей (в январе 2026 года одна базовая величина составляет 45 рублей).