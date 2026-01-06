В Башкирии извлекли более 1250 овец, провалившихся под лёд озера Узеть

В Бирском районе Башкирии продолжаются работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей в середине декабря 2025 года. Тогда большое стадо овец провалилось под лёд на озере Узеть.
Как сообщил заместитель премьер-министра республики Ирек Сагитов, сотрудники Госкомитета по Госкомитет РБ по ЧС продолжают работать на озере. На месте задействованы 10 спасателей и водолазов, а также 4 единицы техники. На данный момент извлечено уже более 1250 погибших животных.
Напомним, изначально фермер заявлял что погибло около 200 животных.
Работы по извлечению оставшихся туш продолжаются.