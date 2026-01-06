Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина пострадал при пожаре на старом заводе в Ломоносове

В Петродворцовом районе Санкт Петербурга произошел пожар на территории старого завода на улице Угольная, 8. Это случилось 6 января в первой половине дня. Возгорание началось утром, площадь пожара составила около 300 квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда

Как рассказали в пресс-службе спасателей, в ЧП есть один пострадавший, который находился на территории завода.

— В результате пожара пострадал мужчина, который госпитализирован в медицинское учреждение, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Отметим, предприятие не действующее. Как там оказался пострадавший мужчина, неизвестно. О других эвакуированных и пострадавших МЧС не сообщает.

К ликвидации открытого горения привлекались четыре единицы техники и 18 человек личного состава МЧС. Открытое горение было полностью ликвидировано к 12:01.

Причины пожара устанавливаются, на месте продолжают работать сотрудники МЧС.