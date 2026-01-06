Мужчина пострадал при пожаре на старом заводе в Ломоносове

Как рассказали в пресс-службе спасателей, в ЧП есть один пострадавший, который находился на территории завода.
— В результате пожара пострадал мужчина, который госпитализирован в медицинское учреждение, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Отметим, предприятие не действующее. Как там оказался пострадавший мужчина, неизвестно. О других эвакуированных и пострадавших МЧС не сообщает.
К ликвидации открытого горения привлекались четыре единицы техники и 18 человек личного состава МЧС. Открытое горение было полностью ликвидировано к 12:01.
Причины пожара устанавливаются, на месте продолжают работать сотрудники МЧС.