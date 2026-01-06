Россиянка умерла на Шри-Ланке

Сегодня Telegram-канал SHOT сообщил, что Ирина Кузнецова почувствовала недомогание 21 декабря. По данным канала, россиянка обратилась за помощью к врачам лишь на второй день. Ее госпитализировали в больницу в Галле, где диагностировали лихорадку денге. В госпитале у Ирины Кузнецовой начались осложнения, а через трубку для диализа ей занесли сепсис, сообщил канал. По его информации, россиянка умерла 31 декабря.