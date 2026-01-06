Убил женщину, сварил её останки, чтобы скормить свиньям, а золотые коронки сохранил на чердаке: Раскрыты детали убийства 20-летней давности, совершенного «мясником» из Молдовы

Ранее бывшая невестка подозреваемого дала шокирующие показания: Гэинэ признался ей, что убил женщину, сварил её останки, чтобы скормить животным, а золотые коронки сохранил на чердаке. Позже он даже предложил сыну переплавить это золото в обручальные кольца. Семья Лидии подтвердила, что у неё были золотые зубы и дорогие украшения.