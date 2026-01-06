Ричмонд
Убил женщину, сварил её останки, чтобы скормить свиньям, а золотые коронки сохранил на чердаке: Раскрыты детали убийства 20-летней давности, совершенного «мясником» из Молдовы

Полиция продолжает следственные действия на ферме в районе Новых Анен.

Источник: Комсомольская правда

Подозреваемого в серийных убийствах Степана Гэинэ связывают с исчезновением кишиневской предпринимательницы Лидии Редико в 2005 году. Родственники женщины уверены, что она стала его жертвой после затяжного конфликта из-за соседского спора. В день исчезновения 55-летняя женщина вышла к воротам в пижаме на зов человека, представившегося полицейским, и пропала бесследно.

Ранее бывшая невестка подозреваемого дала шокирующие показания: Гэинэ признался ей, что убил женщину, сварил её останки, чтобы скормить животным, а золотые коронки сохранил на чердаке. Позже он даже предложил сыну переплавить это золото в обручальные кольца. Семья Лидии подтвердила, что у неё были золотые зубы и дорогие украшения.

Полиция продолжает следственные действия на ферме в районе Новых Анен, сообщает unimedia.info.

Напомним, что в Молдове фермер и его подруга из Молдовы нанимали малоимущих людей, которые потом странным образом исчезали.

Чтобы задержать владельца хозяйства, подозреваемого в убийствах своих работников, тела которых скармливал свиньям, к нему внедрили агента.

Подозреваемый ранее уже был судим за кражи и домашнее насилие. Нынешнее расследование началось с поиска пропавшего человека.

