Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Со дна озера в Башкирии подняли 1250 погибших в декабре овец

Водолазы достали со дна озера Узеть в Башкирии 1250 овец.

Источник: Комсомольская правда

По данным госкомитета Башкирии по ЧС, количество утонувших в озере Узеть овец достигло 1250.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале руководитель госкомитета Кирилл Первов, накануне он побывал на месте извлечения мертвых животных. На месте работают спасатели и водолазы, ход работ оценил накануне на месте вице-премьер республиканского правительства Ирек Сагитов.

Напомним, в середине декабря 2025 года владелец стада овец попытался перевести скотину по неокрепшему льду озера Узеть в Бирском районе. Почти все животные провалились и утонули.

— В настоящее время для ликвидации последствий происшествия привлечено 10 спасателей и водолазов Госкомитета РБ по ЧС и 4 единицы техники. Уже извлечено более 1250 овец. Работы продолжаются! — написал в соцсетях Кирилл Первов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.