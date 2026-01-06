Со дна озера в Башкирии подняли 1250 погибших в декабре овец

По данным госкомитета Башкирии по ЧС, количество утонувших в озере Узеть овец достигло 1250.
Об этом сообщил в своем телеграм-канале руководитель госкомитета Кирилл Первов, накануне он побывал на месте извлечения мертвых животных. На месте работают спасатели и водолазы, ход работ оценил накануне на месте вице-премьер республиканского правительства Ирек Сагитов.
Напомним, в середине декабря 2025 года владелец стада овец попытался перевести скотину по неокрепшему льду озера Узеть в Бирском районе. Почти все животные провалились и утонули.
— В настоящее время для ликвидации последствий происшествия привлечено 10 спасателей и водолазов Госкомитета РБ по ЧС и 4 единицы техники. Уже извлечено более 1250 овец. Работы продолжаются! — написал в соцсетях Кирилл Первов.
