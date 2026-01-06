В Запорожской области при атаке ВСУ на частный сектор пострадала женщина

Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем Российской Федерации находятся более 70% области, остальную часть, в том числе областной центр — город Запорожье, — удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром региона временно стал город Мелитополь.