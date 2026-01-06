Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Запорожской области при атаке ВСУ на частный сектор пострадала женщина

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв — РИА Новости. Женщину ранили при атаке ВСУ на частный сектор в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Источник: © РИА Новости

«В результате атаки по частному сектору Токмакского муниципального округа пострадала женщина 1964 года рождения. Ей оказывается медицинская помощь, состояние легкое, жизнь женщины вне опасности», — написал Балицкий в своем Telegram- канале.

По словам главы региона, атаки также зафиксировали в Каменско-Днепровском и Васильевском муниципальных округах. Повреждения получили частные домовладения и социальная инфраструктура, уточнил Балицкий.

Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем Российской Федерации находятся более 70% области, остальную часть, в том числе областной центр — город Запорожье, — удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром региона временно стал город Мелитополь.