В Запорожской области при атаке ВСУ на частный сектор пострадала женщина

«В результате атаки по частному сектору Токмакского муниципального округа пострадала женщина 1964 года рождения. Ей оказывается медицинская помощь, состояние легкое, жизнь женщины вне опасности», — написал Балицкий в своем Telegram- канале.
По словам главы региона, атаки также зафиксировали в Каменско-Днепровском и Васильевском муниципальных округах. Повреждения получили частные домовладения и социальная инфраструктура, уточнил Балицкий.
Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем Российской Федерации находятся более 70% области, остальную часть, в том числе областной центр — город Запорожье, — удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром региона временно стал город Мелитополь.