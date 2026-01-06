В Ростовской области выяснили детали ДТП, в котором погибли женщина и ребенок

В Ростовской области правоохранители выяснили новые детали ДТП, в котором 6 января погибли женщина и 4-летний ребенок, а также пострадали еще один взрослый и ребенок шести лет.
— Предварительно, детей в машине перевозили без специальных детских кресел. Погибшая 26-летняя пассажирка не была пристегнута ремнем безопасности, — сообщили в управлении Госавтоинспекции.
Напомним, авария произошла на автодороге Ростов — Семикаракорск — Волгодонск. Ранее предварительно установили, что водитель автомобиля «Хендай Акцент» (Hyundai Accent) наехал на правую обочину, после этого машина ушла в неуправляемый занос, съехала с дороги и опрокинулась.
Молодая женщина скончалась до прибытия скорой помощи, а младший ребенок умер в больнице. 33-летний водитель и старший ребенок получили травмы различной степени тяжести.
Госавтоинспекция напоминает: детей нужно перевозить в удерживающих креслах, также нужно всегда использовать ремни безопасности. Пренебрежение элементарными мерами безопасности значительно повышает риск трагического исхода во время аварии.
