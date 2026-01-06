ВСУ атаковали Центр для талантливых детей и молодежи Херсонской области

«Три ударных беспилотника с мощными зарядами на сверхмалой высоте пытались залететь со стороны Азовского моря. Два были сбиты ПВО и не причинили вреда, один упал на территорию Центра. Повреждены админздания и жилые коттеджи», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Губернатор назвал нападение подлым и подчеркнул, что объект является гражданским и предназначен для детей. По его словам, атака была совершена в праздничный день и стала продолжением политики нанесения вреда мирному населению после теракта в Хорлах.
В этот же день Сальдо сообщил, что ВСУ предпринимают попытку массированной атаки БПЛА по Херсонской области. По его словам, все экстренные и коммунальные службы приведены в готовность для оперативной ликвидации возможных последствий. 5 января губернатор сообщил, что в Херсонской области усилят меры безопасности после удара ВСУ по кафе и гостинице в поселке Хорлы.
В СК РФ 4 декабря сообщили, что количество жертв удара ВСУ по кафе и гостинице в селе Хорлы возросло до 29 человек. Пострадали в результате теракта не менее 60 человек. В медучреждениях находятся 15 человек, состояние троих из них оценивается как тяжелое.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 1 января рассказал об ударе трех беспилотников ВСУ по кафе и гостинице в селе Хорлы Каланчакского муниципального округа. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте.
Тогда же президент РФ Владимир Путин заслушал доклад Сальдо о ситуации по удару ВСУ и ходе следственных действий. Впоследствии он согласился с тем, что совершенное преступление схоже с сожжением людей в Одессе 2 мая 2014 года.