В Алеппо в столкновении с курдами погиб сирийский военнослужащий, пишут СМИ

«В результате нового нарушения соглашения о прекращении огня со стороны “Сирийских демократических сил” (СДС) погиб один военнослужащий сил минобороны, трое получили ранения», — сообщило агентство.
Кроме того, по данным СМИ, две женщины погибли, один ребенок получил ранения в результате обстрела жилого квартала Алеппо, в котором также обвинили группировку сирийских курдов.
Власти призвали граждан в Алеппо не приближаться к линии боестолкновения курдских подразделений и военных.
В понедельник в Дамаске состоялись очередные переговоры между руководством СДС и властями Сирии по вопросу интеграции военных формирований курдов в ряды вооруженных сил САР. Курдская сторона сообщила, что в данном вопросе наблюдается прогресс, однако необходимы дальнейшие согласования деталей.