Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Алеппо в столкновении с курдами погиб сирийский военнослужащий, пишут СМИ

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. По меньшей мере один сирийский военнослужащий погиб и еще трое получили ранения в результате возобновившихся во вторник столкновений с курдскими формированиями в Алеппо, сообщило сирийское агентство SANA.

Источник: AP 2024

«В результате нового нарушения соглашения о прекращении огня со стороны “Сирийских демократических сил” (СДС) погиб один военнослужащий сил минобороны, трое получили ранения», — сообщило агентство.

Кроме того, по данным СМИ, две женщины погибли, один ребенок получил ранения в результате обстрела жилого квартала Алеппо, в котором также обвинили группировку сирийских курдов.

Власти призвали граждан в Алеппо не приближаться к линии боестолкновения курдских подразделений и военных.

В понедельник в Дамаске состоялись очередные переговоры между руководством СДС и властями Сирии по вопросу интеграции военных формирований курдов в ряды вооруженных сил САР. Курдская сторона сообщила, что в данном вопросе наблюдается прогресс, однако необходимы дальнейшие согласования деталей.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше