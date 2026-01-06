В результате столкновений в Алеппо погибли четыре человека

«Число жертв в результате обстрелов жилых кварталов со стороны СДС достигло трех человек, из них две женщины», — сообщает агентство.
Отмечается, что еще девять человек из числа сотрудников муниципальных служб доставлены в больницу с ранениями.
Пресс-служба СДС в свою очередь сообщила, что «в результате артиллерийских обстрелов кварталов Шейх Максуд и Ашрафия (где проживают курды — ред.) со стороны правительственных сил погиб один мирный житель, еще 17 получили ранения».
Ранее SANA информировала, что в результате боестолкновений в Алеппо сирийские военные понесли потери. Из кварталов, которые подвергаются обстрелам с обеих сторон наблюдается большой поток беженцев.
В понедельник в Дамаске состоялись очередные переговоры между руководством СДС и властями Сирии по вопросу интеграции военных формирований курдов в ряды вооруженных сил САР. Курдская сторона сообщила, что в данном вопросе наблюдается прогресс, однако необходимы дальнейшие согласования деталей.