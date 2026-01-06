Пожилая петербурженка лишилась 78 млн рублей из-за мошенников

Предварительно, 4 января 63-летняя пенсионерка рассказала правоохранителям Центрального района о том, что еще в декабре прошлого года ей позвонил незнакомец, представившийся бывшим руководителем. Позже потерпевшей набрали «сотрудники ФСБ России» и уговорили перевести на «сохранение» 78 млн рублей. По факту произошедшего начата проверка.