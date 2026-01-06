Ричмонд
Пожилая петербурженка лишилась 78 млн рублей из-за мошенников

По факту произошедшего начата проверка.

Полицейские Петербурга разыскивают причастных к мошенничеству в отношении пожилой женщины. В настоящее время возбуждено уголовное дело, передает 47news.

Предварительно, 4 января 63-летняя пенсионерка рассказала правоохранителям Центрального района о том, что еще в декабре прошлого года ей позвонил незнакомец, представившийся бывшим руководителем. Позже потерпевшей набрали «сотрудники ФСБ России» и уговорили перевести на «сохранение» 78 млн рублей. По факту произошедшего начата проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что задержан дроп, обманувший пенсионерку с проспекта Луначарского на 2,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).