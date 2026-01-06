При пожаре под Воронежем погиб 57-летний мужчина

Утром во вторник, 6 января, в Острогожске произошел смертельный пожар, унесший жизнь 57-летнего мужчины. Огонь вспыхнул в частном доме. Пожар повредил кухню, личные вещи, а также часть перекрытий и кровли. Трагичную новость сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС 6 января.
Сообщение о возгорании в частном доме (80 квадратных метров) на улице Садовой поступило спасателям в 06:17 утра. Его удалось потушить уже к 6:33. На месте работали 4 человека с одной спецмашиной. В кухне огонь уничтожил вещи на площади 4 квадратных метра. Обрушения кровли, по данным ведомства, удалось избежать.
Причины возгорания сейчас выясняют специалисты.