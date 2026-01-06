СМИ: Во Вьетнаме с семьи разбившегося в ДТП россиянина требуют миллион рублей

По информации канала, 46-летний Денис Новиков из Кунгура прилетел во Вьетнам с женой 22 декабря. 29 декабря он попал в аварию на скутере, в результате которой получил разрыв селезенки. Местная больница отказалась его принять, путь до другой клиники в Хошимине занял около четырех часов.
— Денису провели операцию и ввели в медикаментозную кому. Врачи уверяли, что он выживет. Однако 3 января его состояние резко ухудшилось, и к вечеру он умер, — говорится в сообщении.
В Baza отметили, что тело россиянина до сих пор находится в морге, поскольку его не выдают без оплаты лечения. Страховая компания отказалась платить. Там заявили, что это «не страховой случай». Семья решила кремировать тело во Вьетнаме, это обойдется им в 355 тысяч рублей.
Ранее во Вьетнаме россиянка погибла после того, как камень пробил туристический автобус. Трагедия произошла накануне во время поездки из Муйне в Далат. По данным Vietnam News, булыжник выпал из кузова грузовика, перевозившего стройматериалы, и с большой скоростью влетел в салон автобуса, ранив двух пассажиров.