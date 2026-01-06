Ричмонд
+3°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Во Вьетнаме с семьи разбившегося в ДТП россиянина требуют миллион рублей

Турист из Пермского края скончался во Вьетнаме на новогодних праздниках. Его семье выставили счет почти на миллион рублей за возвращение тела. Об этом во вторник, 6 января, сообщили в Telegram-канале Baza.

По информации канала, 46-летний Денис Новиков из Кунгура прилетел во Вьетнам с женой 22 декабря. 29 декабря он попал в аварию на скутере, в результате которой получил разрыв селезенки. Местная больница отказалась его принять, путь до другой клиники в Хошимине занял около четырех часов.

— Денису провели операцию и ввели в медикаментозную кому. Врачи уверяли, что он выживет. Однако 3 января его состояние резко ухудшилось, и к вечеру он умер, — говорится в сообщении.

В Baza отметили, что тело россиянина до сих пор находится в морге, поскольку его не выдают без оплаты лечения. Страховая компания отказалась платить. Там заявили, что это «не страховой случай». Семья решила кремировать тело во Вьетнаме, это обойдется им в 355 тысяч рублей.

Ранее во Вьетнаме россиянка погибла после того, как камень пробил туристический автобус. Трагедия произошла накануне во время поездки из Муйне в Далат. По данным Vietnam News, булыжник выпал из кузова грузовика, перевозившего стройматериалы, и с большой скоростью влетел в салон автобуса, ранив двух пассажиров.