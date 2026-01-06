СМИ: Во Вьетнаме с семьи разбившегося в ДТП россиянина требуют миллион рублей

В Baza отметили, что тело россиянина до сих пор находится в морге, поскольку его не выдают без оплаты лечения. Страховая компания отказалась платить. Там заявили, что это «не страховой случай». Семья решила кремировать тело во Вьетнаме, это обойдется им в 355 тысяч рублей.