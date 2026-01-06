Машина скорой помощи и маршрутка столкнулись под Брестом. Подробности озвучили в УВД Брестского облисполкома.
Во вторник, 6 января, примерно в 10.50 на 13 километре автодороги М1/Е30 «Брест-Минск-граница РФ» (рядом с поворотом на агрогородок Черни) случилось столкновение маршрутки Mercedes, за рулем которой находился 64-летний водитель, и машины скорой помощи. За рулем транспортного средства был 53-летний водитель, скорая ехала с включенной сиреной.
В Брестском районе случилось ДТП с машиной скорой помощи и маршруткой. Фото: телеграм-канал УВД Брестского облисполкома.
В УВД отметили, что в результате дорожно-транспортного происшествия 17-летняя и 67-летняя пассажиры маршрутки были доставлены в больницу для оценки состояния здоровья. Проводится проверка.
