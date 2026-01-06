Машина скорой помощи и маршрутка столкнулись под Брестом

Во вторник, 6 января, примерно в 10.50 на 13 километре автодороги М1/Е30 «Брест-Минск-граница РФ» (рядом с поворотом на агрогородок Черни) случилось столкновение маршрутки Mercedes, за рулем которой находился 64-летний водитель, и машины скорой помощи. За рулем транспортного средства был 53-летний водитель, скорая ехала с включенной сиреной.