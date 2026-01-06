Ричмонд
Машина скорой помощи и маршрутка столкнулись под Брестом

Два человека попали в больницу после ДТП с машиной скорой и маршруткой под Брестом.

Источник: Комсомольская правда

Машина скорой помощи и маршрутка столкнулись под Брестом. Подробности озвучили в УВД Брестского облисполкома.

Во вторник, 6 января, примерно в 10.50 на 13 километре автодороги М1/Е30 «Брест-Минск-граница РФ» (рядом с поворотом на агрогородок Черни) случилось столкновение маршрутки Mercedes, за рулем которой находился 64-летний водитель, и машины скорой помощи. За рулем транспортного средства был 53-летний водитель, скорая ехала с включенной сиреной.

В Брестском районе случилось ДТП с машиной скорой помощи и маршруткой. Фото: телеграм-канал УВД Брестского облисполкома.

В УВД отметили, что в результате дорожно-транспортного происшествия 17-летняя и 67-летняя пассажиры маршрутки были доставлены в больницу для оценки состояния здоровья. Проводится проверка.

Ранее под Дзержинском трактор перевернулся после столкновения с микроавтобусом.

Тем временем МВД обратилось к белорусским водителям с важной просьбой.

Также мы собрали, что можно и нельзя делать на православное Рождество 7 января.