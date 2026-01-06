В Самаре в ДТП погибла молодая мать троих детей

По данным ГУ МВД по Самарской области, около 02:00 34‑летний водитель Hyundai Creta совершал левый поворот с улицы Партизанской на улицу Авроры. При манёвре он нарушил правила дорожного движения: не предоставил преимущество автомобилю ВАЗ‑2112, двигавшемуся во встречном направлении. 25‑летний водитель ВАЗа не успел среагировать. Столкновение оказалось сильным — удар пришёлся в боковую часть отечественной машины.