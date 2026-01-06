В Самаре в ДТП погибла молодая мать троих детей

В ночь на 3 января на пересечении улиц Партизанской и Авроры произошло смертельное дорожно‑транспортное происшествие. В результате аварии погибла 26‑летняя пассажирка автомобиля ВАЗ‑2112. Водитель отечественной легковушки получил травмы и был госпитализирован.
По данным ГУ МВД по Самарской области, около 02:00 34‑летний водитель Hyundai Creta совершал левый поворот с улицы Партизанской на улицу Авроры. При манёвре он нарушил правила дорожного движения: не предоставил преимущество автомобилю ВАЗ‑2112, двигавшемуся во встречном направлении. 25‑летний водитель ВАЗа не успел среагировать. Столкновение оказалось сильным — удар пришёлся в боковую часть отечественной машины.
От полученных травм 26‑летняя пассажирка ВАЗа скончалась на месте до приезда скорой помощи.
Погибшая была молодой матерью: у неё осталось трое детей. Самому младшему сыну — всего полгода.
Правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.