Прокуратура сообщила подробности отравления подростков алкоголем в Приморье

В соцсетях появилась информация о том, что двое подростков были обнаружены без сознания после употребления алкоголя. По информации местных Telegram-каналов, школьники впали в кому. Как сообщили РИА Новости с Минздраве региона, в настоящий момент здоровью детей ничего не угрожает. Один ребёнок уже выписан, второго в ближайшее время тоже выпишут.
«Прокуратура взяла на контроль проверку по факту алкогольного отравления подростков в Уссурийске… Установлено и привлечено к административной ответственности по статье 6.10 КоАП РФ (вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции) лицо, которое приобрело для подростков алкоголь», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Установлено, что 14-летний и 15-летний подростки находились без присмотра взрослых и распивали алкоголь, в результате чего у 14-летнего школьника развилась острая алкогольная интоксикация. Ребёнок был госпитализирован.
Надзорное ведомство установит все обстоятельства произошедшего и даст оценку действиям законных представителей несовершеннолетних, а также условиям воспитания и проживания несовершеннолетних. Помимо этого будет проанализирована работа госслужб, обязанных контролировать благополучие в семьях с детьми, говорится в сообщении прокуратуры.