Шесть человек пострадали в ДТП с участием скорой помощи в Кировской области

Шесть человек пострадали в ДТП с участием скорой помощи в Кирово-Чепецке Кировской области. Об этом 6 января сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Источник: Известия

«На перекрестке улиц 60-лет Октября, Володарского и Школьной города Кирово-Чепецка произошло столкновение автомобиля Kia Sorento и автомобиля скорой медицинской помощи, который двигался на запрещающий сигнал светофора с включенными световыми и звуковыми сигналами», — написали в Telegram-канале ведомства.

В результате аварии травмы получили водитель и фельдшер «скорой», а также четыре пассажира легкового автомобиля. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются точные причины и обстоятельства происшествия.

В Чувашии 5 января четыре человека получили травмы в результате столкновения двух автомобилей на автодороге Кугеси — Атлашево — Новочебоксарск. Среди пострадавших была двухлетняя девочка, находившаяся в детском кресле на заднем сиденье.