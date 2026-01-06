Ричмонд
Итальянца не пустили на Украину из-за «пророссийских взглядов»

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Гражданина Италии не пропустили на Украину и запретили въезд в страну на три года из-за его «пророссийских взглядов», сообщил украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на представителя госпогранслужбы Андрея Демченко.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня на Украину не пропустили 53-летнего иностранца, гражданина Италии. Он пытался въехать автобусом через пункт пропуска “Чоп” (на венгерской границе — ред.), где пограничники провели все необходимые меры контроля. По результатам проверки иностранцу отказали в пересечении границы и запретили въезд на Украину на три года», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Общественного».

В госпогранслужбе такое решение объяснили тем, что иностранец «имеет пророссийские взгляды». По информации телеканала, мужчина ехал на Украину в автобусе и критиковал Владимира Зеленского и Украину.