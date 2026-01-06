Ричмонд
При пожаре в сарае под Уфой обнаружили мертвого человека

Под Уфой при пожаре погиб местный житель.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 6 января, в Уфимском районе в деревне Николаевка произошел пожар в частном доме. По данным экстренных служб, сообщение о возгорании поступило в службу 112 утром. На место незамедлительно прибыли сотрудники пожарной охраны госкомитета Башкирии по ЧС и добровольные пожарные.

После ликвидации возгорания при разборе завалов дощатого сарая площадью 350 квадратных метров было обнаружено тело человека.

— Личность и пол погибшего устанавливаются. Причина пожара устанавливается, — сообщили в пресс-службе госкомитета Башкирии по ЧС.

