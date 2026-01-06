Ричмонд
«ЛизаАлерт» Крым: без вести пропал 23-летний житель Ялты

В Крыму исчез 23-летний житель Ялты.

Источник: «ЛизаАлерт» Крым

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил в соцсетях ориентировку:

«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Мишин Денис Дмитриевич, 23 года, город Ялта».

Родные, близкие и друзья уже несколько недель ничего не знают о судьбе парня — с 12 декабря 2025 года его местонахождение неизвестно.

Приметы без вести пропавшего жителя Южного берега Крыма: рост около 175 см, телосложение худощавое, темные волосы и голубые глаза. Данные о том, в чем был одет Денис Мишин, отсутствуют.

Напоминаем, что также ведутся поиски 17-летней Эльвины Кравченко из Джанкойского района.

Любую информацию, которая может помочь в установлении местонахождения исчезнувших, просят сообщать на «горячую» линию отряда «ЛизаАлерт»: 8 (800) 700−54−52 или 112.