Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге ребенок, катаясь на тюбинге, сбил пенсионерку

В Екатеринбурге ребенок во время катания на тюбинге сбил пенсионерку.

Источник: Комсомольская правда

В Академическом районе Екатеринбурга ребенок сбил с ног пенсионерку, катаясь на тюбинге. Девочка скатывалась с местной горки в Преображенском парке на «бублике» и вылетела на тротуар, рассказала «4 каналу» родственница пострадавшей пожилой женщины.

71-летняя пенсионерка упала на асфальт, разбила нос и губу. По словам родственников, пострадавшей диагностировали сильный ушиб, отек и гематомы на лице.

— Девочка на большой скорости неслась. Внизу у спуска ее ждали родители, они просто стояли, смотрели на то, как их дети съезжают, и ни слова им не говорили. Когда свекровь шла мимо них, ее сбили. Родители вообще никак не отреагировали: ни помощь не предложили, ни поговорили с ней. Они собрали детей, и ушли, — рассказала родственница пенсионерки «4 каналу».

Инцидент попал на видео. На нем видно, как ребенок на тюбинге действительно выкатывается на тротуар. Женщину, которая проходила мимо, сбивает с ног. После чего она самостоятельно поднимается на ноги и уходит. Семья с детьми уходит в другую сторону.

Сейчас родные пострадавшей бабушки намерены разыскать семью ребенка. Кроме того, они намерены обратиться в прокуратуру, чтобы опасную горку устранили.