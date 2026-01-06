В Екатеринбурге ребенок, катаясь на тюбинге, сбил пенсионерку

В Академическом районе Екатеринбурга ребенок сбил с ног пенсионерку, катаясь на тюбинге. Девочка скатывалась с местной горки в Преображенском парке на «бублике» и вылетела на тротуар, рассказала «4 каналу» родственница пострадавшей пожилой женщины.
71-летняя пенсионерка упала на асфальт, разбила нос и губу. По словам родственников, пострадавшей диагностировали сильный ушиб, отек и гематомы на лице.
— Девочка на большой скорости неслась. Внизу у спуска ее ждали родители, они просто стояли, смотрели на то, как их дети съезжают, и ни слова им не говорили. Когда свекровь шла мимо них, ее сбили. Родители вообще никак не отреагировали: ни помощь не предложили, ни поговорили с ней. Они собрали детей, и ушли, — рассказала родственница пенсионерки «4 каналу».
Инцидент попал на видео. На нем видно, как ребенок на тюбинге действительно выкатывается на тротуар. Женщину, которая проходила мимо, сбивает с ног. После чего она самостоятельно поднимается на ноги и уходит. Семья с детьми уходит в другую сторону.
Сейчас родные пострадавшей бабушки намерены разыскать семью ребенка. Кроме того, они намерены обратиться в прокуратуру, чтобы опасную горку устранили.