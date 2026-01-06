Минюст США готовит к публикации еще 2 млн документов по делу Эпштейна

«Согласно поданному в понедельник вечером в суд заявлению министерства юстиции, более 2 млн файлов, связанных с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном, еще не обнародованы», — говорится в письме минюста.
Уточняется, что миллионы файлов находятся на стадии проверки перед их запланированной публикацией. В документе, направленном федеральному окружному судье, говорится, что для проверки материалов в ближайшие недели привлекут более 400 прокуроров. При этом ведомство уже обнародовало 12 285 документов по делу объемом около 125 тыс. страниц в рамках закона о раскрытии информации по делу Эпштейна.
Минюст США приступил к публикации файлов Эпштейна после того, как 19 ноября президент США Дональд Трамп подписал законопроект об их обнародовании. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 20 декабря пошутила об очереди из желающих ознакомиться с рассекреченными на сайте минюста США документами.
Первая часть документов, содержащая имена более 150 человек, так или иначе фигурирующих в деле финансиста, была опубликована в январе 2024 года. Среди выложенного фигурировали материалы, на которых были так или иначе запечатлены Билл Клинтон, британский принц Эндрю, а также основатель компании Microsoft Билл Гейтс.