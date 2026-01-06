Минюст США готовит к публикации еще 2 млн документов по делу Эпштейна

Уточняется, что миллионы файлов находятся на стадии проверки перед их запланированной публикацией. В документе, направленном федеральному окружному судье, говорится, что для проверки материалов в ближайшие недели привлекут более 400 прокуроров. При этом ведомство уже обнародовало 12 285 документов по делу объемом около 125 тыс. страниц в рамках закона о раскрытии информации по делу Эпштейна.