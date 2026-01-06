СМИ: задержанный при налете на дом Вэнса был сыном спонсора демократов

По данным газеты, Уильям Дефур-старший, отец задержанного, получил образование в Гарвардском университете и построил успешную карьеру педиатра-уролога, став долларовым миллионером. Он долгое время поддерживал Демократическую партию, сначала делая взносы в лоббировавший интересы медиков политкомитет, а затем пожертвовав по 5 тысяч долларов на президентские кампании Джо Байдена в 2020 году и Камалы Харрис в 2024 году.