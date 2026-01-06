В Кишиневе произошел крупный пожар: 32 человека были эвакуированы — одна из квартир выгорела полностью

В ночь на 6 января в 16-этажном доме на улице Unirii Principatelor 1 произошёл пожар. Пожарные эвакуировали 32 человека, включая двух детей, чтобы избежать отравления дымом. Два взрослых, 60 и 36 лет, получили лёгкое отравление и были осмотрены медиками.