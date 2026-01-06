Ричмонд
В Кишиневе произошел крупный пожар: 32 человека были эвакуированы — одна из квартир выгорела полностью

Предварительно причиной пожара стала неосторожность при курении [видео]

Источник: Комсомольская правда

В Кишиневе на Буюканах этой ночью сгорела квартира в многоквартирном доме.

32 человека эвакуированы при пожаре в Кишинёве.

В ночь на 6 января в 16-этажном доме на улице Unirii Principatelor 1 произошёл пожар. Пожарные эвакуировали 32 человека, включая двух детей, чтобы избежать отравления дымом. Два взрослых, 60 и 36 лет, получили лёгкое отравление и были осмотрены медиками.

Пожар был локализован в 01:19 и полностью ликвидирован в 01:29. Сгорела одна комната площадью около 30 м². На месте работали 3 пожарных расчёта.

Предварительно причиной пожара стала неосторожность при курении.

— Открыл в подъезд дверь — плотная стена дыма. Хорошо, что дверь закрываться герметично и его не пропускает, — рассказывает очевидец.

ГИЧС напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности, особенно при курении в доме.

