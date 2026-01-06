Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грузовик повредил пассажирский трап в аэропорту Волгограда

Инцидент с участием грузового автомобиля произошел в международном аэропорту Сталинград.

О том, что грузовик совершил столкновение с пассажирским телетрапом, предназначенным для посадки и высадки пассажиров, рассказали 6 января очевидцы.

«Грузовой КамАЗ повредил трап в аэропорту Волгограда», — написали в соцсетях.

Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, уточнив, что в результате инцидента никто не пострадал.

«По данному факту Волгоградской транспортной прокуратурой проводится проверка, по итогам которой будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования», — сообщили в ведомстве.