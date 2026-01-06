Грузовик повредил пассажирский трап в аэропорту Волгограда

О том, что грузовик совершил столкновение с пассажирским телетрапом, предназначенным для посадки и высадки пассажиров, рассказали 6 января очевидцы.
«Грузовой КамАЗ повредил трап в аэропорту Волгограда», — написали в соцсетях.
Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, уточнив, что в результате инцидента никто не пострадал.
«По данному факту Волгоградской транспортной прокуратурой проводится проверка, по итогам которой будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования», — сообщили в ведомстве.