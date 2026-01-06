В Красногорске после погони со стрельбой задержали участника конфликта в Москве

Прибывшие на автомойку полицейские обнаружили, что мужчина ведет себя агрессивно, не реагирует на требования сотрудников и отказывается предъявить документы. Нарушитель сел в иномарку и попытался скрыться. Когда сотрудники правоохранительных органов начали его преследовать, он умышленно столкнулся с полицейской машиной.