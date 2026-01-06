Ричмонд
В Красногорске после погони со стрельбой задержали участника конфликта в Москве

Полиция задержала в подмосковном Красногорске 44-летнего жителя Саратовской области, который устроил конфликт на автомойке в московском районе Текстильщики. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Прибывшие на автомойку полицейские обнаружили, что мужчина ведет себя агрессивно, не реагирует на требования сотрудников и отказывается предъявить документы. Нарушитель сел в иномарку и попытался скрыться. Когда сотрудники правоохранительных органов начали его преследовать, он умышленно столкнулся с полицейской машиной.

«Кроме того, водитель иномарки неоднократно нарушал Правила дорожного движения, выезжал на полосу встречного движения, при этом допустил касательное столкновение с другим автомобилем», — сообщила Ирина Волк.

После выезда за МКАД инспектор ДПС применил табельное оружие — он несколько раз выстрелил по колесам машины нарушителя. Представитель МВД подчеркнула, что «правонарушитель создавал угрозу жизни и здоровью граждан».

Даже после остановки автомобиля мужчина отказывался выходить из автомобиля и «оказывал активное физическое сопротивление сотрудникам Госавтоинспекции». Полиция продолжает проверку по факту произошедшего, решение о возбуждении уголовного дела пока не принято.

