Бастрыкин поручил завести дело после пожара в школе в Новгородской области

Богословская школа была основана в 1914 году как начальная. В 1930-е годы реорганизована в школу крестьянской молодежи, затем в неполную среднюю, а в 1980-е становится полной средней школой. В 2006 году решением думы Пестовского муниципального района ей присвоено имя Героя Советского Союза, выпускника школы 1937 года Д. Ф. Некрасова. В 2011 г. постановлением администрации Пестовского муниципального района школа переименована в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа имени Д. Ф. Некрасова» д. Богослово.