В Нижнем Новгороде мать зацепера привлекли к ответственности

В Нижнем Новгороде мать подростка-зацепера привлекли к ответственности.

Источник: © РИА Новости

Ранее сообщалось, что вечером 5 января трое подростков — двое 12-ти и один 17-ти лет — зацепились за новогодний трамвай. При задержании один из 12-летних правонарушителей брызнул в лицо водителю трамвая из перцового баллончика. С ожогами глаз мужчину доставили в больницу.

По данным МВД региона, подростка передали сотруднику подразделения по делам несовершеннолетних.

«В отношении матери 12-летнего нарушителя составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции устанавливают остальных участников инцидента.