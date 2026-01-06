Ричмонд
Четверо взрослых и ребёнок пострадали при хлопке газа в частном доме в Ингушетии

В результате хлопка газовоздушной смеси в частном доме в Ингушетии пострадали пять человек, среди них — ребёнок. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по республике.

Инцидент случился около 18:00 по Москве в селении Сагопши на улице Орджоникидзе. Все пострадавшие были оперативно доставлены в Центральную районную больницу города Малгобека.

Причина и обстоятельства инцидента сейчас устанавливаются. Для ликвидации последствий к месту происшествия были привлечены 11 сотрудников спасательного ведомства.

Ранее в Первоуральске Свердловской области после взрыва газа в многоэтажном доме вспыхнул пожар, который был потушен силами МЧС. В результате того происшествия пострадали три человека, один был госпитализирован. Для временно расселённых жильцов, в том числе двоих детей, был развёрнут пункт размещения.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.