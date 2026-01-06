Четверо взрослых и ребёнок пострадали при хлопке газа в частном доме в Ингушетии

Ранее в Первоуральске Свердловской области после взрыва газа в многоэтажном доме вспыхнул пожар, который был потушен силами МЧС. В результате того происшествия пострадали три человека, один был госпитализирован. Для временно расселённых жильцов, в том числе двоих детей, был развёрнут пункт размещения.