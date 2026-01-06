Трамп предложил проверять президентов на вменяемость

Трамп предложил проверять сообразительность президентов через тесты.
В США выступили с инициативой ввести обязательное прохождение когнитивных тестов для американских глав государства и их заместителей. Такое предложение сделал лидер государства Дональд Трамп.
«Я считаю, что каждого президента и вице-президента следует обязать проходить конгитивные тесты», — сказал он, выступая перед законодателями-республиканцами в Трамп-Кеннеди-центре в Вашингтоне. Информацию передает РИА Новости.
В начале января Трамп сообщил, что по итогам медицинского осмотра его здоровье признано отличным, а тест на когнитивные способности он прошел с идеальным результатом уже в третий раз подряд. Он также подчеркнул, что, по его твердому убеждению, каждый кандидат на должность президента или вице-президента США должен проходить сложное, комплексное и достоверное тестирование когнитивных функций. По его словам, управление государством не должно оказываться в руках «глупых или неспособных людей».