Трамп предложил проверять президентов на вменяемость

В начале января Трамп сообщил, что по итогам медицинского осмотра его здоровье признано отличным, а тест на когнитивные способности он прошел с идеальным результатом уже в третий раз подряд. Он также подчеркнул, что, по его твердому убеждению, каждый кандидат на должность президента или вице-президента США должен проходить сложное, комплексное и достоверное тестирование когнитивных функций. По его словам, управление государством не должно оказываться в руках «глупых или неспособных людей».