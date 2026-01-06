Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп предложил проверять президентов на вменяемость

В США выступили с инициативой ввести обязательное прохождение когнитивных тестов для американских глав государства и их заместителей. Такое предложение сделал лидер государства Дональд Трамп.

Трамп предложил проверять сообразительность президентов через тесты.

В США выступили с инициативой ввести обязательное прохождение когнитивных тестов для американских глав государства и их заместителей. Такое предложение сделал лидер государства Дональд Трамп.

«Я считаю, что каждого президента и вице-президента следует обязать проходить конгитивные тесты», — сказал он, выступая перед законодателями-республиканцами в Трамп-Кеннеди-центре в Вашингтоне. Информацию передает РИА Новости.

В начале января Трамп сообщил, что по итогам медицинского осмотра его здоровье признано отличным, а тест на когнитивные способности он прошел с идеальным результатом уже в третий раз подряд. Он также подчеркнул, что, по его твердому убеждению, каждый кандидат на должность президента или вице-президента США должен проходить сложное, комплексное и достоверное тестирование когнитивных функций. По его словам, управление государством не должно оказываться в руках «глупых или неспособных людей».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше