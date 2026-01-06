Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп обвинил Мадуро в подражании «его танцу»

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро пытается копировать знаменитый танец президента США Дональда Трампа. Такое обвинение выдвинул сам американский лидер во время выступления перед законодателями-республиканцами.

Трамп заявил, что Мадуро пытался подражать его танцу.

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро пытается копировать знаменитый танец президента США Дональда Трампа. Такое обвинение выдвинул сам американский лидер во время выступления перед законодателями-республиканцами.

«Он (Мадуро — прим. URA.RU) жестокий парень. Он выходит туда и пытается немного подражать моему танцу» «, — заявил Трамп на мероприятии. Американский лидер известен тем, что на публичных мероприятиях часто танцует под хит группы Village People “Y.M.C.A.”.

Ранее The New York Times писала, что Белый дом при администрации Дональда Трампа рассмотрел возможность военных мер в отношении Венесуэлы после публичных действий президента Николаса Мадур. Так, его регулярные танцы и «другие проявления безразличия» были расценены как демонстративное пренебрежение.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше