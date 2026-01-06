Трамп обвинил Мадуро в подражании «его танцу»

Трамп заявил, что Мадуро пытался подражать его танцу.
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро пытается копировать знаменитый танец президента США Дональда Трампа. Такое обвинение выдвинул сам американский лидер во время выступления перед законодателями-республиканцами.
«Он (Мадуро — прим. URA.RU) жестокий парень. Он выходит туда и пытается немного подражать моему танцу» «, — заявил Трамп на мероприятии. Американский лидер известен тем, что на публичных мероприятиях часто танцует под хит группы Village People “Y.M.C.A.”.
Ранее The New York Times писала, что Белый дом при администрации Дональда Трампа рассмотрел возможность военных мер в отношении Венесуэлы после публичных действий президента Николаса Мадур. Так, его регулярные танцы и «другие проявления безразличия» были расценены как демонстративное пренебрежение.