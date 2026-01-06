Ричмонд
Трамп пошутил, что Байден никогда не мог найти выход из конфузных ситуаций

Президент США Дональд Трамп в ироничной форме заявил, что публичные выступления его предшественника Джо Байдена якобы никогда не завершались удачно. Он также напомнил о случаях, когда, по его словам, экс-лидер страны «смотрел в пустоту и терялся на сцене».

Президент США Дональд Трамп в ироничной форме заявил, что публичные выступления его предшественника Джо Байдена якобы никогда не завершались удачно. Он также напомнил о случаях, когда, по его словам, экс-лидер страны «смотрел в пустоту и терялся на сцене».

«Думаете Байден сделал бы это? Выступил бы с речью? Люди бы не стали просить его выступить с речью, потому что ничем хорошим это не заканчивалось. Никогда не мог найти выход. С ним бы хорошо не вышло, но со мной получается хорошо», — заявил Трамп, выступая перед республиканскими членами палаты представителей США. Информацию передает РИА Новости.

Кроме того, американский лидер затронул тему штурма Капитолия. По его мнению, в протоколы комитета палаты представителей не были включены его призывы к «патриотизму и миру».

Ранее Трамп уже ставил под сомнение когнитивные способности Байдена, заявляя, что тот не смог бы пройти простой тест и «отличить жирафа от бегемота». Он также неоднократно оскорбительно высказывался о предшественнике на митингах, обвинял администрацию Байдена в «обворовывании» США и увязывал прекращение помощи Украине с курсом предыдущей власти.

