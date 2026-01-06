Ричмонд
Екатеринбуржец с ножом устроил переполох возле пункта выдачи заказов

В Екатеринбурге пьяный мужчина с ножом пытался попасть в пункт выдачи заказов Wildberries, но ранил себя. Он хотел наброситься на юношу, но его задержали сотрудники полиции, сказал URA.RU источник в экстренных службах.

Пьяного мужчину задержали полицейские.

«Спасавшийся от дебошира парень забежал в ПВЗ. Он держал ручку двери и не давал мужчине попасть внутрь. Пока тот дергал ее, порезал руку», — сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел вечером 6 января на улице Шаумяна (Верх-Исетский район). Хулиганом оказался 37-летний екатеринбуржец. На него составили два административных протокола за мелкое хулиганство и потребление спиртного в общественном месте. Его передали медикам для оказания помощи, сообщили URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Вот как ЧП прокомментировали в пресс-службе Wildberries: «Мы уже находимся на связи с владельцем пункта выдачи для выяснения обстоятельств произошедшего. ПВЗ работает в штатном режиме. Как стало известно, инцидент произошел за пределами партнерского пункта выдачи компании в Екатеринбурге. Менеджер пункта выдачи не пострадала и оперативно вызвала полицию. Маркетплейс продолжает внутреннюю проверку по случаю. Со своей стороны компания готова предоставить правоохранительным органам всю необходимую информацию».

Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
