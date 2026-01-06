Екатеринбуржец с ножом устроил переполох возле пункта выдачи заказов

Вот как ЧП прокомментировали в пресс-службе Wildberries: «Мы уже находимся на связи с владельцем пункта выдачи для выяснения обстоятельств произошедшего. ПВЗ работает в штатном режиме. Как стало известно, инцидент произошел за пределами партнерского пункта выдачи компании в Екатеринбурге. Менеджер пункта выдачи не пострадала и оперативно вызвала полицию. Маркетплейс продолжает внутреннюю проверку по случаю. Со своей стороны компания готова предоставить правоохранительным органам всю необходимую информацию».