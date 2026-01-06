Ричмонд
В Уфе потушили пожар в квартире высотки на 25-м этаже

В Уфе при пожаре на 25 этаже спасли 50 человек, в том числе 10 детей.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня вечером, 6 января, в высотке на улице Комсомольская в Уфе загорелась квартира на 25-м этаже. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии, площадь пожара составила 18 квадратных метров.

Прибывшие на место сотрудники пожарной охраны локализовали и ликвидировали открытое горение. Экстренные службы продолжают работать на месте происшествия.

— Спасены 50 человек, (среди них 10 детей), еще 170 человек эвакуировались самостоятельно, — сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

