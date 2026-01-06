Европа хочет обсуждать безопасность Украины с РФ, а Киев теряет наемников: главное об СВО за 6 января

Украина продолжает терять подразделения с иностранными наемниками.
Европа намерена привлечь Россию к обсуждению гарантий безопасности для Украины. В это время ВСУ ударили по Центру для детей и молодежи в Херсонской области. Командование ВСУ расформировало один из батальонов Иностранного легиона, что может грозить и другим подразделениям.
За сутки Украина лишилась около 1300 боевиков — только один военнослужащий ВС РФ ликвидировал 45 боевиков ВСУ и три единицы бронетехники. Об этих и других главных событиях СВО за 6 января — в материале URA.RU.
Европа хочет обсуждать безопасность с Россией.
Евросоюз хочет обсуждать с Россией гарантии безопасности для Украины.
ЕС хотела бы привлечь РФ к обсуждению гарантий безопасности для Украины. «Союзники Украины будут настаивать на участии России после достижения согласия с США по вопросам безопасности», — пишет Bloomberg со ссылкой на источники. В декабре Зеленский заявил, что Украина должна иметь юридически обязывающие гарантии безопасности от США формата пятой статьи НАТО о коллективной обороне, а также армию не менее чем в 800 тысяч человек, пишет «Газета.ру».
В январе прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что Россия готова обсуждать гарантии безопасности для Украины. Тогда он подчеркнул, что «дело не в самой Украине». «Дело в том, что Украину используют как хотели, так и сейчас используют для того, чтобы ослабить Россию в контексте нашего места, российского места, в системе европейской безопасности», — цитирует ТАСС Лаврова. О готовности обсуждать этот вопрос президент РФ Владимир Путин говорил еще в 2023 году.
ВСУ ударили по детскому саду.
ВСУ в очередной раз ударили по соцобъекту.
Украина ударила по Центру для детей и молодежи в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо. По его словам, три ударных дрона ВСУ пытались залететь со стороны Азовского моря. Два из них были сбиты силами ПВО. Третий попал в центр и повредил административные здания и жилые коттеджи.
Сейчас киевский режим пытается массово атаковать регион, подчеркнул губернатор. В Херсонской области все экстренные службы приведены в готовность на случай ликвидации возможных последствий.
«И опять подлое нападение осуществлено под праздник по совершенно гражданскому объекту, предназначенному для детей и молодежи. К счастью никто не пострадал», — написал Сальдо в своем telegram-канале, напомнив о новогоднем теракте ВСУ в Хорлах.
Украинские саперы помогли взорвать мост российскому спецназу.
Российские военные уничтожили мост, который ВСУ использовали для снабжения.
FPV-дрон российского спецназа уничтожил автомобильный мост через реку Знобовка в Сумской области. Сделать это российским бойцам группировки «Север» помогли украинские военные инженеры, которые заложили в основание моста мощный заряд взрывчатки.
Замаскированное в опоре взрывное устройство предназначалось для оперативного подрыва моста в случае вынужденного отхода украинских войск. До этого момента переправа активно использовалась ВСУ для снабжения. Бойцы «Север», исходя из устойчивой практики противника минировать все переправы в прифронтовой зоне, провели обследование моста через Знобовку и установили, что заложенного заряда достаточно для уничтожения сооружения из советского железобетона, пишет «Российская газета».
Кадыров показал, как «Запад-Ахмат» уничтожал ВСУ.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал кадры уничтожения военнослужащих киевского режима в районе села Волчанские хутора бойцами батальона «Запад-Ахмат». По его словам, действия российских бойцов производились с поразительной точностью.
«В частном секторе наши операторы БПЛА зафиксировали передвижение укрофашистов. Далее все действия были сконцентрированы на нейтрализации живой силы противника. Операторы ударных дронов мастерски били именно в те места, где пытались скрыться нацисты. С поразительной точностью дроны залетали в дома, подвалы, сараи, не оставляя возможности бандитам далее действовать на отслеживаемых нашими бойцами территориях», — написал Кадыров в своем telegram-канале.
Бойцы ВСУ попали в плен, пока шли за едой.
Военнопленный рассказал, что больше не хочет связываться с ВСУ.
Украинский боевик Роман Приступа рассказал, что попал в плен ВС РФ, когда вместе с двумя сослуживцами отправился в тыл в поисках еды. Как следует из его показаний, подразделению было отдано распоряжение командования выдвинуться в тыл в район Димитрова на территории Донецкой народной республики.
При этом, по словам Приступы, личный состав не был заранее проинформирован о возможном наличии засад. Несмотря на ухудшившиеся из ‑за тумана условия видимости, военнослужащие ВСУ продолжили движение и в итоге непосредственно вышли на позиции российских подразделений.
В видео, которое опубликовало Минобороны РФ, Приступа уточнил, что бойцы укрылись в подвальном помещении, где уже находилось значительное число украинских военных — как в форме, так и в гражданской одежде. Спустя некоторое время часть группы покинула укрытие в попытке раздобыть воду и продукты питания. В этот момент, по его словам, их обнаружили подразделения Вооруженных сил России и взяли в плен всех, кто находился поблизости.
Пленный также заявил, что оказался в рядах ВСУ не по собственной инициативе, а в результате принудительной мобилизации. По его утверждению, подготовка ограничилась непродолжительным пребыванием на полигоне и минимальными упражнениями по стрельбе. Военнослужащий подчеркнул, что намерен вернуться к семье и более не желает иметь отношения к военной службе.
Украина продолжает терять наемников.
На Украине расформировывают батальоны с наемниками из-за больших потерь.
Командование вооруженных сил Украины расформировало один из батальонов Иностранного легиона, который участвовал в боях в районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил источник в российских силовых структурах. По его данным, поводом для такого шага стали значительные потери среди иностранных наемников, в связи с чем аналогичные меры могут быть применены и к другим подразделениям «легиона».
«На харьковском направлении расформирован один из батальонов иностранного легиона, действующий в районе Великого Бурлука. Личный состав передан в штурмовые подразделения 475-го отдельного штурмового полка и 3-й отдельной тяжелой мехбригады ВСУ», — пишет издание со ссылкой на источник.
Кроме того, по данным Министерства обороны РФ, в Харьковской области российскими подразделениями была ликвидирована диверсионно-разведывательная группа противника. Разведывательные расчеты БПЛА, входящие в группировку войск «Север», обнаружили ДРГ, несмотря на предпринятые ею попытки замаскироваться под особенности рельефа и окружающего ландшафта. После идентификации цели было принято решение о нанесении по противнику огневого удара.
Российский солдат ликвидировал 45 боевиков ВСУ.
Один военнослужащий ВС РФ ликвидировал 45 боевиков ВСУ в ДНР.
Командир расчета БПЛА ВС РФ рядовой Марсель Галиулин за один бой уничтожил до 45 военнослужащих ВСУ и три единицы бронетехники врага. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России. Там уточнили, что действия солдата позволили российским штурмовым подразделениям занять важный опорный пункт и закрепиться на новых рубежах без потерь.
Боевое столкновение произошло в ходе освобождения одного из населенных пунктов ДНР. «В ходе выполнения боевой задачи Галиулин лично осуществил свыше 20 вылетов БПЛА для нанесения огневого поражения противнику. Осуществляя точные сбросы, рядовой уничтожил до 30 человек личного состава ВСУ», — говорится в сообщении военного ведомства.
Однако на этом бой не закончился — оператор БПЛА обнаружил подходящие украинские резервы. По ним был нанесен новый удар. «Галиулин уничтожил до 15 украинских боевиков и три единицы бронетехники противника», — заявили в Минобороны. Там отметили, что подразделения ВСУ вынуждено отшли на запасные позиции.
Россия блокирует поставки ВСУ и ударяет по складам с дронами.
В Минобороны РФ сообщили, подразделения российской армии, отвечающие за применение беспилотных систем, сорвали переброску украинских резервов. Их планировали задействовать в последующих наступательных операциях в районе населенного пункта Верхняя Терса Запорожской области.
«Во время выполнения боевых задач расчеты ударных беспилотных самолетов уничтожили автомобильную технику противника, которая использовалась для транспортировки личного состава и материалов», — сообщили в министерстве.
Также российские авиационные силы, ударные дроны и артиллерийские подразделения нанесли удары по местам хранения украинских беспилотников дальнего действия. Удары также были нанесены по пунктам временной дислокации украинских боевиков. Это следует из сводки Минобороны РФ.