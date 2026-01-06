Европа хочет обсуждать безопасность Украины с РФ, а Киев теряет наемников: главное об СВО за 6 января

В январе прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что Россия готова обсуждать гарантии безопасности для Украины. Тогда он подчеркнул, что «дело не в самой Украине». «Дело в том, что Украину используют как хотели, так и сейчас используют для того, чтобы ослабить Россию в контексте нашего места, российского места, в системе европейской безопасности», — цитирует ТАСС Лаврова. О готовности обсуждать этот вопрос президент РФ Владимир Путин говорил еще в 2023 году.