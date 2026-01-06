Количество пострадавших при хлопке газа в Ингушетии возросло до 7 человек

«По данным следствия, 6 января 2026 года в вечернее время в частном домовладении, расположенном по улице Орджоникидзе сельского поселения Сагопши Малгобекского муниципального района Республики Ингушетия, произошёл хлопок газовоздушной смеси, в результате которого пострадали 7 человек, один из них несовершеннолетний», — говорится в публикации ведомства.