Количество пострадавших при хлопке газа в Ингушетии возросло до 7 человек

«По данным следствия, 6 января 2026 года в вечернее время в частном домовладении, расположенном по улице Орджоникидзе сельского поселения Сагопши Малгобекского муниципального района Республики Ингушетия, произошёл хлопок газовоздушной смеси, в результате которого пострадали 7 человек, один из них несовершеннолетний», — говорится в публикации ведомства.
Все пострадавшие госпитализированы, им оказывают медицинскую помощь. Правоохранители возбудили уголовное дело в рамках пункта «в», части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
Напомним, о ЧП стало известно сегодня. Инцидент произошёл около 18:00 по московскому времени. Изначально сообщалось о пяти пострадавших — четверых совершеннолетних и одном ребёнке. К ликвидации последствий были привлечены 11 сотрудников спасательной службы.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.