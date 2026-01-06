Ричмонд
FT: «Коалиция желающих» избегает твердых гарантий Украине

США, Украина и страны «коалиции желающих» на переговорах в Париже согласовали подход к реализации и обеспечению возможного прекращения огня. Неясно, примет ли Россия эти условия. Об этом сообщает корреспондент The Financial Times Кристофер Миллер в соцсети X.

США готовы контролировать линию фактического прекращения огня на Украине.

«Однако возникают серьезные вопросы о том, сколько лидеров будут готовы перейти от теоретических обещаний о развертывании войск, авиации или кораблей к обязательным к исполнению обязательствам о том, что их вооруженные силы, в случае необходимости, будут бороться с Россией, если Москва совершит повторное вторжение», — написал Миллер. По данным журналиста, американская сторона предложила взять на себя ключевую роль в контроле за линией фактического прекращения огня с использованием современных технологий наблюдения. Рассматриваются датчики, беспилотники и спутниковый мониторинг.

Кроме того, Вашингтон, по словам источников, выразил готовность поддержать предоставление Киеву дополнительных гарантий безопасности. Они должны частично соответствовать механизму статьи 5 Североатлантического договора о взаимной обороне.

При этом конкретная конфигурация возможных гарантий, по данным журналиста, еще обсуждается. Часть государств выражает готовность предоставить Украине расширенные пакеты вооружений, разведданные и обучение военных. Другие правительства осторожно относятся к формулировкам, которые могли бы приравнять будущие соглашения к коллективной обороне по образцу НАТО. Политические лидеры оценивают внутренние риски и общественное мнение, особенно в контексте перспектив прямого военного столкновения с Россией.

