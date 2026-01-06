FT: «Коалиция желающих» избегает твердых гарантий Украине

«Однако возникают серьезные вопросы о том, сколько лидеров будут готовы перейти от теоретических обещаний о развертывании войск, авиации или кораблей к обязательным к исполнению обязательствам о том, что их вооруженные силы, в случае необходимости, будут бороться с Россией, если Москва совершит повторное вторжение», — написал Миллер. По данным журналиста, американская сторона предложила взять на себя ключевую роль в контроле за линией фактического прекращения огня с использованием современных технологий наблюдения. Рассматриваются датчики, беспилотники и спутниковый мониторинг.