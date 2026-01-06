Nestle отозвала детское питание в 25 странах из-за токсина

Компания Nestle отозвала ряд партий детского питания в 25 странах из-за возможного наличия токсина, который может вызывать тошноту и рвоту.
Как сообщается, отзыв носит профилактический характер. В компании заявили, что на данный момент не зафиксировано ни одного подтверждённого случая отравления или появления симптомов, связанных с употреблением продукции из отозванных партий.
Ранее сообщалось, что в Россию временно приостановили ввоз ряда детских сухих смесей Nestle из-за вероятного наличия токсина цереулида. Ограничение было введено после выявления вещества в сырье одного из внешних поставщиков. Под меру попали смеси нескольких товарных линеек с датами производства с апреля по ноябрь 2025 года.
Также ранее компания «Nestle Россия» сообщила о добровольном отзыве на территории страны ограниченного количества детского питания. Из оборота были изъяты отдельные партии сухих молочных и кисломолочных смесей, а также лечебного диетического питания на основе аминокислот. В компании подчеркнули, что концентрация возможного токсина минимальна, однако отзыв был начат в рамках глобальной политики по снижению потенциальных рисков и с уведомлением Роспотребнадзора.