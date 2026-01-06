Nestle отозвала детское питание в 25 странах из-за токсина

Также ранее компания «Nestle Россия» сообщила о добровольном отзыве на территории страны ограниченного количества детского питания. Из оборота были изъяты отдельные партии сухих молочных и кисломолочных смесей, а также лечебного диетического питания на основе аминокислот. В компании подчеркнули, что концентрация возможного токсина минимальна, однако отзыв был начат в рамках глобальной политики по снижению потенциальных рисков и с уведомлением Роспотребнадзора.