Трампу грозил импичмент за звонок Зеленскому

По словам Трампа, между США и Украиной якобы существовало соглашение, в котором были закреплены обязательства Киева соблюдать честные правила во взаимодействии с американскими властями. Он заявил, что украинская сторона уже несколько раз нарушала эти договоренности, но не привел примеров и не раскрыл, какой именно документ имеет в виду.