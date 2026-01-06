Трампу грозил импичмент за звонок Зеленскому

Трампу грозил импичмент в сентябре 2019 году.
В 2019 году демократы в Конгрессе США пытались объявить президенту Дональду Трампу импичмент из ‑за его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором он требовал «не жульничать» на выборах. Об этом заявил глава штатов во время своей речи перед американскими конгрессменами в Трамп-Кеннеди-центре.
«Я сказал Украине не жульничать, и, если вы заметите какие-либо нарушения, сообщите об этом генеральному прокурору Соединенных Штатов. Это был мой призыв. Они (демократы — прим. ред. URA.RU) сказали, что я пытался запугать (Киев — прим. ред. URA.RU). Я же сказал: просто не жульничайте», — сказал Трамп.
По словам Трампа, между США и Украиной якобы существовало соглашение, в котором были закреплены обязательства Киева соблюдать честные правила во взаимодействии с американскими властями. Он заявил, что украинская сторона уже несколько раз нарушала эти договоренности, но не привел примеров и не раскрыл, какой именно документ имеет в виду.
В выступлении Трамп также напомнил, что демократы рассматривали его разговор с Зеленским как попытку давления на Киев с целью вмешательства в избирательный процесс в США. Он, напротив, представил эти действия как инициативу по предотвращению возможных нарушений. Запись речи распространяется в США в преддверии очередного этапа политических дискуссий вокруг роли Украины и темы честности выборов в американской политике.
Ранее Дональд Трамп уже критиковал украинские власти, заявляя о необходимости проведения выборов в стране и обвиняя Киев в использовании конфликта для их отсрочки, что, по его словам, ставит под сомнение стандарты демократии. Эти заявления сопровождались оценками, что таким образом Трамп делает шаг к политическому устранению Владимира Зеленского, а также предупреждениями о возможных последствиях для отношений США с Европой.