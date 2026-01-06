Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Карелии три человека пострадали при опрокидывании маломерного судна

Судно на воздушной подушке опрокинулось в акватории Онежского озера.

Источник: Аргументы и факты

Три человека пострадали при опрокидывании судна на воздушной подушке в акватории Онежского озера в Карелии. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел вблизи деревни Оятевщина. По предварительным данным, все пострадавшие были госпитализированы.

Карельская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия. По поручению надзорного ведомства будет проведена проверка соблюдения законодательства о безопасности на водном транспорте и прав пассажиров.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии при взрыве газа в частном доме пострадали семь человек.