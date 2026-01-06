В Карелии три человека пострадали при опрокидывании маломерного судна

Три человека пострадали при опрокидывании судна на воздушной подушке в акватории Онежского озера в Карелии. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Инцидент произошел вблизи деревни Оятевщина. По предварительным данным, все пострадавшие были госпитализированы.
Карельская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия. По поручению надзорного ведомства будет проведена проверка соблюдения законодательства о безопасности на водном транспорте и прав пассажиров.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии при взрыве газа в частном доме пострадали семь человек.