Роспотребнадзор запретил ввоз сухих смесей «Нестле» из-за токсина

В России запретили ввоз некоторых сухих смесей «Нестле» из-за возможного наличия токсина цереулида. Об этом во вторник, 6 января, сообщили в Роспотребнадзоре.
— Сухие быстрорастворимые молочные, кисломолочные и безлактозные смеси и сухие смеси на основе аминокислот лечебного диетического питания с товарными знаками NAN 1 OPTIPRO, NAN 2 OPTIPRO, NAN Supreme, NAN EXPERPRO, NAN безлактозный, PreNAN, Nestogen Комфорт, Alfare Amino с датами производства с 15.04.2025 по 27.11.2025, — говорится в материале.
По информации ведомства, токсин цереулид нашли в растительных маслах поставщика. Из-за этого вещества могут появиться рвота и диарея.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что покупать красную икру, в составе которой есть пищевая добавка Е-239, не следует, так как этот консервант запрещен — при его использовании выделяются токсичные вещества.
Специалисты ведомства предупредили, что число случаев торговли просроченной продукцией в магазинах выросло в последние месяцы. В связи с этим был подготовлен законопроект о режиме штрафов.