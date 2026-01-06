Роспотребнадзор приостановил ввоз детских смесей Nestle из-за токсина

Под ограничение попали смеси под брендами Nan, PreNan, Nestogen Комфорт и «Алфаре амино» с датами производства с апреля по ноябрь 2025 года. Токсин был обнаружен в растительных маслах, поставляемых внешним производителем. Весь оборот этой продукции на территории РФ теперь запрещён.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что эти смеси не подлежат обязательной маркировке в России. Потребителям рекомендовали быть внимательными при выборе питания для детей и ознакомиться с информацией на сайте производителя о порядке возврата.
Симптомы отравления токсином (рвота, диарея) могут проявиться в течение 6 часов и быть схожи с обычным пищевым отравлением или аллергией. Запрет продукции — превентивная мера для защиты здоровья детей.
Введение санитарных мер в отношении детского питания происходит на фоне сезонного подъёма заболеваемости, который также находится в зоне контроля Роспотребнадзора. Сейчас в России циркулирует штамм гриппа A (H3N2) («гонконгский»), но общий уровень ОРВИ и гриппа пока не превышает обычных сезонных значений. Ведомство отмечает высокие темпы вакцинации — прививку сделали уже более половины населения страны.
