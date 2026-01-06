Роспотребнадзор приостановил ввоз детских смесей Nestle из-за токсина

Под ограничение попали смеси под брендами Nan, PreNan, Nestogen Комфорт и «Алфаре амино» с датами производства с апреля по ноябрь 2025 года. Токсин был обнаружен в растительных маслах, поставляемых внешним производителем. Весь оборот этой продукции на территории РФ теперь запрещён.