Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор приостановил ввоз детских смесей Nestle из-за токсина

Роспотребнадзор временно приостановил ввоз в Россию целой линейки детских сухих смесей Nestle. Причиной стала информация о возможном наличии в сырье токсина цереулида, объяснили в ведомстве.

Под ограничение попали смеси под брендами Nan, PreNan, Nestogen Комфорт и «Алфаре амино» с датами производства с апреля по ноябрь 2025 года. Токсин был обнаружен в растительных маслах, поставляемых внешним производителем. Весь оборот этой продукции на территории РФ теперь запрещён.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что эти смеси не подлежат обязательной маркировке в России. Потребителям рекомендовали быть внимательными при выборе питания для детей и ознакомиться с информацией на сайте производителя о порядке возврата.

Симптомы отравления токсином (рвота, диарея) могут проявиться в течение 6 часов и быть схожи с обычным пищевым отравлением или аллергией. Запрет продукции — превентивная мера для защиты здоровья детей.

Введение санитарных мер в отношении детского питания происходит на фоне сезонного подъёма заболеваемости, который также находится в зоне контроля Роспотребнадзора. Сейчас в России циркулирует штамм гриппа A (H3N2) («гонконгский»), но общий уровень ОРВИ и гриппа пока не превышает обычных сезонных значений. Ведомство отмечает высокие темпы вакцинации — прививку сделали уже более половины населения страны.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.