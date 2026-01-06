Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расчёты ПВО сбили 11 дронов ВСУ над Крымом, Чёрным и Азовским морями

Российские системы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 11 украинских беспилотников самолётного типа в течение четырёх часов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Инциденты произошли 6 января в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени. По данным ведомства, восемь аппаратов были сбиты над Крымом, два — над Чёрным морем и один — над Азовским морем.

А за минувшую ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 129 украинских беспилотников над российскими регионами. Наибольшее количество дронов было сбито в Брянской (29 единиц) и Белгородской (15) областях.

Больше актуальных событий в режиме реального времени читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.