Расчёты ПВО сбили 11 дронов ВСУ над Крымом, Чёрным и Азовским морями

Инциденты произошли 6 января в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени. По данным ведомства, восемь аппаратов были сбиты над Крымом, два — над Чёрным морем и один — над Азовским морем.
А за минувшую ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 129 украинских беспилотников над российскими регионами. Наибольшее количество дронов было сбито в Брянской (29 единиц) и Белгородской (15) областях.
