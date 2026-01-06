Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию детских смесей Nestle из-за токсина

В Россию запрещен ввоз смесей NAN 1 OPTIPRO, NAN 2 OPTIPRO, NAN Supreme, NAN EXPERPRO, NAN безлактозный, PreNAN, NestogenКомфорт и Алфаре Амино. Оборот этой продукции запрещен в стране.
Симптомы после употребления продукта с высоким содержанием цереулида могут проявляться в течение шести часов. Среди них — рвота или диарея. «Симптомы схожи с симптомами пищевого отравления, а также аллергии к белкам коровьего молока», — отметили в Роспотребнадзоре.
6 января «Нестле Россия» сообщила, что отозвала несколько партий детского питания для усиления контроля качества. Всего Nestle отзывает продукцию в 25 странах, в том числе Аргентине, Турции и европейских государствах. После проверок компания начала сотрудничать с другим поставщиком, сообщил Reuters представитель Nestle.