Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию детских смесей Nestle из-за токсина

Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию восьми видов сухих смесей для детей Nestle из-за обнаружения в них токсина цереулида. Речь идет о продукции, произведенной с 15 апреля по 27 ноября 2025 года. Токсин был обнаружен в сырье внешнего поставщика, следует из пресс-релиза ведомства.