В московском ТЦ эвакуированы 950 человек из-за пожара

В московском ТЦ произошло возгорание, людям пришлось эвакуироваться самостоятельно.
Из торгово‑развлекательного центра «РИО» на юго‑западе Москвы была проведена массовая эвакуация посетителей из ‑за задымления в зоне предприятий общественного питания, здание покинуло 950 человек. Об этом сообщил telegram-канал «360 ЧП».
«950 человек эвакуировали из ТРЦ “РИО” Севастопольский. Сообщается, что произошло возгорание жира в вентиляции кафе, есть несильное задымление. Огонь потух до приезда спасателей. За помощью медиков никто не обращался.», — сообщили в telegram-канале «360 ЧП».
Ранее крупный пожар произошел в торговом центре «Баянгол» в Улан-Удэ, где возгорание началось на втором этаже и сопровождалось сильным задымлением. Тогда из здания эвакуировали около 50 человек, огонь распространялся по фасаду, а тушение осложнялось задымлением.