В московском ТЦ эвакуированы 950 человек из-за пожара

Ранее крупный пожар произошел в торговом центре «Баянгол» в Улан-Удэ, где возгорание началось на втором этаже и сопровождалось сильным задымлением. Тогда из здания эвакуировали около 50 человек, огонь распространялся по фасаду, а тушение осложнялось задымлением.