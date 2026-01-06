В ТЦ «Рио» в Москве загорелась вентиляция, сработала пожарная сигнализация

«В Главное управление МЧС России по г. Москве поступило сообщение о происшествии. По итогам проверки прибывшими пожарно-спасательными подразделениями установлено, что произошла вспышка жировых отложений в системе вентиляции. В настоящее время сотрудники МЧС работают на месте. Посетители самостоятельно покинули торговый центр, пострадавших нет», — рассказали KP.RU в ГУ МЧС по Москве.