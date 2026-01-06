В ТЦ «Рио» в Москве загорелась вентиляция, сработала пожарная сигнализация

В одном из московских торговых центров произошло ЧП вечером 6 января. В ТЦ «Рио» на ул. Большая Черемушкинская загорелась вентиляция. В здании сработала сигнализация, на место оперативно прибыли пожарные. Кадрами происходящего очевидцы поделились в социальных сетях. Подробности ЧП рассказали KP.RU в ГУ МЧС по Москве.
«В Главное управление МЧС России по г. Москве поступило сообщение о происшествии. По итогам проверки прибывшими пожарно-спасательными подразделениями установлено, что произошла вспышка жировых отложений в системе вентиляции. В настоящее время сотрудники МЧС работают на месте. Посетители самостоятельно покинули торговый центр, пострадавших нет», — рассказали KP.RU в ГУ МЧС по Москве.
Как рассказали специалисты, возгорания или задымления не обнаружено. Сотрудники МЧС продолжают осматривать территорию и этажи торгового центра. По словам посетителей, сработала пожарная тревога и все стали бежать к выходу.
В ведомстве отметили, что вопреки распространяющейся в соцсетях информации эвакуация не проводится.
«Данных о пострадавших и о том, что кого-то из посетителей увозили на машинах скорой помощи у нас нет», — добавили в ведомстве.