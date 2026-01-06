Reuters: у дворца президента во временной столице Йемена услышали стрельбу

Очевидцы сообщили о звуках стрельбы в окрестностях президентского дворца Маашик во временной столице Йемена Адене, пишет агентство Reuters.
Спутниковый телеканал Al Mahriah, ссылаясь на местные источники, сообщил, что в районах Кратер и Хор-Максар в Адене открыли массированный огонь из зенитных установок из-за обнаружения неопознанного БПЛА.
Напомним, в начале декабря 2025 года военные силы Переходного совета захватили власть в двух стратегически важных восточных провинциях — Хадрамаут и Аль-Махра. Глава Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими запросил военную помощь у коалиции во главе с Саудовской Аравией. 30 декабря командование арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене заявило о начале военной операции в восточной провинции Хадрамаут.