В нескольких районах Самарской области ввели карантин из-за смертельно опасного вируса

Ранее Life.ru рассказывал, что в Новосибирске ввели карантин из-за появления в окрестностях города бешеной лисы. До 15 января в радиусе километра от дома по адресу Сибиряков-Гвардейцев, 58/1 запрещено появляться людям без прививки от бешенства.