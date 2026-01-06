Ричмонд
В нескольких районах Самарской области ввели карантин из-за смертельно опасного вируса

В Самарской области введён карантин в нескольких сельских населённых пунктах из-за обнаружения очагов бешенства. Первой под ограничения попала Большая Дергуновка (Большеглушицкий район) 30 декабря. Затем, 4 января, карантин распространили на Новые Ключи (Кинель-Черкасский район), Нижнюю Быковку (Кошкинский район) и Михайло-Лебяжье (Хворостянский район).

Губернатор Вячеслав Федорищев подписал соответствующие постановления, согласно которым территории в радиусе 3 км от очагов признаны неблагополучными. Карантин продлится минимум 60 дней после устранения источника заражения. В зонах ограничений запрещены ввоз/вывоз непривитых животных, охота, ярмарки и выставки. Въезд разрешён только местным жителям, персоналу и ветеринарным специалистам.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Новосибирске ввели карантин из-за появления в окрестностях города бешеной лисы. До 15 января в радиусе километра от дома по адресу Сибиряков-Гвардейцев, 58/1 запрещено появляться людям без прививки от бешенства.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

