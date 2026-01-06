Ричмонд
США обсудят свой вклад в гарантии Украине

Обсуждения проходили в Париже.

США и группа европейских стран обсуждают участие Вашингтона в системе гарантий безопасности для Украины в рамках готовящегося плана прекращения огня. Об этом сообщают агентство Bloomberg, издание «Суспiльне», а также Reuters и корреспондент Financial Times Кристофер Миллер по итогам встречи более 30 государств в Париже.

«Эти усилия будут координироваться европейскими странами при участии США, включая использование американских ресурсов, таких как разведка и логистика, а также при условии, что США обязуются поддержать эти силы в случае нападения», — говорится в проекте заявления. «Суспiльне» подтверждает подлинность ключевых положений черновика, ссылаясь на знакомые с переговорами источники.

Украинское издание уточняет, что союзники предлагают обеспечивать безопасность Украины «в воздухе, на море и на суше». В проекте говорится, что задействовать эти меры планируют только по запросу Киева и после достижения «надежного прекращения военных действий». Отдельным блоком обсуждается технический контроль за соблюдением возможного перемирия.

Кристофер Миллер в своем сообщении в Х пишет, что США поддержали идею предоставить Украине гарантии, которые «соответствовали бы некоторым положениям статьи 5 соглашения НАТО о взаимной обороне». При этом он отмечает, что окончательный формат обязательств пока не определен, а согласованный в Париже проект еще предстоит представить российской стороне. Reuters со ссылкой на дипломатов добавляет, что на этой стадии акцент смещен от общих обещаний военной помощи к юридически оформленным гарантиям безопасности.

Ранее Kyiv Post сообщал, что Киев и Вашингтон по-разному видят формат гарантий безопасности: Владимир Зеленский настаивает на их предоставлении как предварительном условии мирного соглашения, тогда как США предлагают поэтапный подход. Первоначальный план США из 28 пунктов, представленный в ноябре 2025 года, вызвал возражения Украины, после чего при поддержке европейских партнеров был доработан и обсуждался на переговорах в Берлине 14 декабря.

