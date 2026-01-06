США обсудят свой вклад в гарантии Украине

Кристофер Миллер в своем сообщении в Х пишет, что США поддержали идею предоставить Украине гарантии, которые «соответствовали бы некоторым положениям статьи 5 соглашения НАТО о взаимной обороне». При этом он отмечает, что окончательный формат обязательств пока не определен, а согласованный в Париже проект еще предстоит представить российской стороне. Reuters со ссылкой на дипломатов добавляет, что на этой стадии акцент смещен от общих обещаний военной помощи к юридически оформленным гарантиям безопасности.